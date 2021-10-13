تفاصيل انحراف قطار عن سكته في مترو واشنطن بأمريكا

انحرف أحد القطارات عن سكته في مترو الأنفاق في العاصمة الأمريكية واشنطن، مما أدى إلى توقف الحركة في أحد الخطوط بالمترو.

وبحسب إدارة النقل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقع الحادث في النفق بالقرب من محطة "مقبرة أرلينغتون" على الخط الأزرق، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وأوضحت إدارة النقل في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن عربة واحدة من العربات الـ 12 للقطار انحرفت عن السكة، وكان على متنها نحو 25 راكبا، بينما كان العدد الإجمالي للركاب في القطار نحو 400 شخص، وهم باتوا عالقين في النفق لمدة أكثر من ساعة.

وأرسلت السلطات الأمريكية، فرق الإغاثة ورجال الإطفاء إلى محطتي "مقبرة أرلينغتون" و"روسلين" لإجلاء الركاب عبر النفق.