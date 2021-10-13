غدًا.. طرح فيلم "قمر 14" في مهرجان الجونة السينمائي

يبدأ عرض فيلم "قمر 14" في قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة التي تنطلق فعالياتها غدا الخميس 14 أكتوبر وتستمر حتى الجمعة 22 من نفس الشهر، وذلك يوم الاثنين المقبل الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة مع إقامة سجادة حمراء للنجوم قبل عرض الفيلم، على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة أوديماكس.



يدور أحداث فيلم "قمر 14" في إطار في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.



فيلم "قمر 14" من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.