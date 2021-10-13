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ناهد السباعي لـ"الفجر الفني": أحب أغنية حبيبتي لحسن شاكوش.. وواجهت صعوبة تحت الماء في "ماكو"

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:05 ص
ناهد السباعي ويارا أحمد
ناهد السباعي ويارا أحمد
يارا أحمد


أكدت الفنانة ناهد السباعي، على أن فيلم "ماكو" الذي شاركت فيه هو فيلم صعب للغاية على مستوى جميع النواحي خاصة أن أحداثه حقيقية وكانت واقعية في الأصل.

وكشفت أيضا عن الصعوبات التي واجهتها من خلال التصوير تحت الماء وذلك في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"  مضيفة أن تصوير مشاهد الغطس كان في فصل الشتاء في درجة حرارة تحت الصفر.

كما أشادت السباعي بمشاركة الفنان التركي مراد يلدريم الذي شارك كضيف شرف في الفيلم، مضيفة أنها كانت سعيدة بمشاركته.

وأشارت ناهد السباعي إلى أنها فوجئت بردود أفعال الجمهور الإيجابية بشأن الفيلم، مؤكدة على أنها لم تكن تتوقع ذلك على الإطلاق.

وعن الأغاني التي تحبها، كشفت عن حبها لسماع مختلف أنواع الأغاني سواء الأغاني العادية أو المهرجانات أو الأغاني الأجنبية.

أما الأغنية التي تحب أن ترددها فهي أغنية "حبيبتي" لـ حسن شاكوش.

وعن الأكلة التي تقوم بإعدادها فهي "الملوخية".

وعن السبب وراء ابتعادها 3 سنوات عن السينما فقد أكدت على أنه لم يتح لها الفرصة خلال تلك الفترة للمشاركة في أعمال سينمائية.

الكلمات المفتاحية

ناهد السباعي ماكو حسن شاكوش الفجر الفني

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