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بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:06 ص
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
مارينا بشارة
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف القائم بعمل رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول حول توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، وذلك بمقر المدينة ببرج العرب.

أشار التقرير إلى أن البروتوكول يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة دور مؤسسات البحث العلمى فى استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية، وفى ظل توجه الدولة لتفعيل التواصل والتكامل بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030.

تنظيم دورات وحلقات توعية
وأضاف التقرير أن البروتوكول يتضمن التنسيق بين الطرفين للمشاركة فى تنظيم دورات وحلقات توعية وندوات بهدف زيادة الوعى والمعرفة حول مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، كما يتضمن البروتوكول إجراء أبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين لتبادل الاستفادة من الأفكار والإمكانات المعملية والمعدات؛ بهدف إثراء العملية البحثية التطبيقية.

وأوضحت د. منى عبد اللطيف أن هذا التعاون العلمي يشمل عدة مجالات مختلفة وهم مصادر الطاقة وبدائلها، علوم وهندسة المواد وتطبيقاتها، معالجة المياة وتكنولوجياتها، الجيوفيزياء البيئية والتطبيقية، التدريب العلمى والتعاون الأكاديمى، وتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وإقامة ودعم اللقاءات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، والربط مع الجهات الصناعية والأكاديمية والمهنية، كما يساهم البروتوكول فى تشجيع التعاون العلمى بين الباحثين من الجانبين من خلال خطة بحثية متكاملة تتفق مع تفعيل أهداف الطرفين فى مجال خدمة تنمية البيئة والمجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر مصطفى على مدى أهمية التكامل والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن أهمية اتفاقيات وبروتوكولات التعاون تكمن فى تفعيل وتحقيق الاستفادة القصوى بين كافة الأطراف.

جولة تفقدية 
وعلى هامش فعاليات توقيع البروتوكول؛ تم تنظيم جولة للمشاركين تفقدوا خلالها معاهد المدينة البحثية ومراكزها التكنولوجية وأشادوا بما تضمه من تجهيزات معملية وإمكانات.

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وزير التعليم العالي معهد بحوث البترول مدينة الأبحاث العلمية خالد عبد الغفار بروتوكول تعاون

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