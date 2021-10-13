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تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء بالدقهلية ودرجات الحرارة المتوقعة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد كشك
يسود محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، طقس مشمس بدرجة حرارة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.
 
وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، وتوقعت أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد لفترات النهار.

حالة الطقس في القاهرة والوجه البحري
كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

سقوط أمطار
وعن الظواهر الجوية، اليوم، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ( مطروح، السلوم، الضبعة) على فترات متقطعة وكذلك نشاط للرياح أحيانا على مناطق السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس شديد الحرارة جنوبًا
وتوقعت الهيئة أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة على الصعيد وعلى الجنوب نهارًا، لطيف ليلًا.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:
القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 21

درجة الحرارة الكبرى القاهرة:31

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 20

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 28

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 21

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 30

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 18

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 27

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 17

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 31

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 23

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 29

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 21

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 31

درجة الحرارة الصغرى السويس: 20

درجة الحرارة الكبرى السويس: 32

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 17

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 32

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 26

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 35

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 21

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 33

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 20

درجة الحرارة الكبرى المنيا: 33

درجة الحرارة الصغرى أسيوط: 20

درجة الحرارة الكبرى أسيوط: 35

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