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أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن النادي الأهلي فتح خطوط اتصال مع بعض المدربين الأجانب تحسبا لرحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "زوجة موسيماني هي مديرة أعماله وسافرت للإمارات مؤخرا وجلبت عرض إماراتي له وبراتب كبير".

وفي سياق آخر أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه لن يقوم بالرد على كل الأمور الخاصة برحيله عن الأهلي إلا في الوقت المناسب.

 وقال "لن أتحدث في أي شيء الآن".

وأردف :"لن أرد على ما نشر في صحف جنوب إفريقيا اليوم وسأتحدث في الوقت المناسب".

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