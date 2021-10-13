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أسامة ربيع يكشف معايير اختيار قناة السويس بقائمة أكبر 10 شركات لوجستية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أسباب اختيار مجموعة "فوربس" لقناة السويس بقائمة أكبر 10 شركات لوجيستية في الشرق الأوسط لعام 2021، حيث جاءت في المركز الثاني للتصنيف بعد موانئ دبي العالمية، قائلًا: إن هذه المجموعة من أكبر المؤسسات اللوجستية في الشرق الأوسط، وهي معنية بإدارة النقل البحري وكل ما يخصه.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن منهجية الاختيار تقوم على عدة معايير أهمها حجم الشركة والأصول والإيرادات والقيمة السوقية ونسبة حركة التجارة المارة بها وأهميتها الاقتصادية وكمية البضائع المنقولة والمخزنة فيها، مؤكدًا أن هذا التصنيف تتويج لدور الهيئة في نجاحات وأزمات واجهتها خلال السنوات الماضية، مثل أزمة كورونا وعبور غير تقليدي لسفينة كان على متنها عدد من مصابي الفيروس، وتخطي أزمة السفينة البنمية إيفرجيفن ومرور أكثر من 400 سفينة والتطورات التي أعقبتها وأثبتت قدرة القناة على إدارة الأزمات بجدية ونجاح.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه لولا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة القناة في أزمة جنوح سفينة إيفرجيفن لما تحقق الإنجاز، موضحًا أن إدارة القناة ستعمل على الانتهاء من تطوير المجرى الملاحي بالكامل وتدعيم الأسطول خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن القناة تحتوي على مركز محاكاة ليس موجودا في الشرق الأوسط، يتم فيه تدريب القباطين وعمال الكراكات والقاطرات.

وأوضح أن القناة حققت إيرادات كبيرة تختلف عن السنوات الماضية، ففي الفترة بين 1 يناير و12 أكتوبر من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضية شهد زيادة عدد السفن المارة من 14650 سفينة إلى 15891 سفينة بزيادة 8.4%، أما العائد فقد ارتفع من 4 مليارات و326 مليون دولار إلى 4 مليارات و860 مليون دولار بزيادة 12.4%.

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