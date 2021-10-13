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طريقة تحضير سلطة الدجاج والقرع العسلي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير سلطة الدجاج والقرع العسلي، يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك عن طريق المقادير وطريقة التحضير التالية:

المقادير
- الطحينية : 3 ملاعق كبيرة
- الثوم : فصّان (مسحوق)
- الماء : 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)
- ملح : حسب الرغبة
- صدر الدجاج : نصف كيلو (منزوع العظام)
- القرع : 1 حبة (كبير الحجم / عسلي مغسل ومقشّر ومنزوع البذور ومقطّع إلى مكعبات)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة صغيرة
- أوراق الكايل : 350 غراماً (نظيفة)
- مكسرات : ربع كوب (حسب الرغبة / مقليّة)
- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير
- يسخّن الفرن على حرارة 220 درجة مئويّة؛ تبطّن صينيّة الفرن بورق الخبز. يصبّ زيت الزيتون على مكعبات القرع العسلي، مع الخلط جيّداً، حتّى تتشربه. ثمّ، توزّع المكعبات في الصينيّة، مع إضافة الملح إليها، والفلفل.

- تدخل الصينيّة الفرن الساخن لنحو 35 دقيقة، مع فتحه مرّة لغرض التقليب.

- بعد انقضاء الوقت المذكور، تكون المكعبات قد نضجت، بصورة تامّة. تخرج الصينيّة من الفرن، وتوضع جانباً لـ15 دقيقة.

- أثناء طهي القرع العسلي، تغسل صدور الدجاج جيداً، مع استخدام السكّين في إعداد شقوق صغيرة فيها، بعمق نصف السنتيمتر، وتمليحها وتبهيرها، وصب نصف كمّية الليمون الحامض عليها، مع التدليك جيداً.   

- يسخّن الفرن على حرارة 200 درجة مئويّة؛ تبطّن صينيّة الفرن بورق الألمنيوم. توزّع صدور الدجاج المتبلة في الصينيّة، وتطهى لنحو 20 دقيقة أي حتّى تنضج بصورة تامة.

- بعد إخراج الصينيّة من الفرن، هي توضع جانباً حتى تبرد صدور الدجاج. تقطّع الأخيرة على هيئة شرائح.

- توزّع أوراق الكايل في وعاء، مع إضافة الكمّية الباقية من عصير الليمون الحامض إليها والملح، واستخدام اليدين المعقمتين في التقليب. 

- تخلط مكوّنات التتبيلة (ما عدا الماء) معاً في سلطانية صغيرة. ثمّ، يصبّ الماء، بصورة تدريجيّة، حتّى الوصول إلى قوام التتبيلة المرغوب.

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