الطالع الفلكى الأربِعَاء 13/10/2021..سَوَالِفْ بَيْضَاء!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، ودَخَلَ الرّبع الثّانى فى الخامسة و25 دقيقة فجر اليوم ، القمر فى الجدى ، ويدخل القوس فى العاشرة و47 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الثانية عشرة و35 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 3 بَابَه قبطى ، 13 تِشْرين أوَّل رُومى ، 7 ربيع الأوّل، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إنتى عندك كام سنة؟)-أكبر مِنَّك بعشر سنين.(ميرفت أمين من فيلم أنف وثلاث عيون-1972)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.













*(الزّهرة فى القوس تسديس زحل فى الدّلو - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى القوس تقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينها وبين زحل فى الدّلو وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى التاسعة و 26 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الزّهرة/المرأة مع هذا الإتصال الميمُون تكون أكثر إتزاناً فعلاقتها بالآخرين رسميّة لاتخرج عن نطاق قوانين زحل/المُجتمع ، لن تُرحّب إلا بعلاقة عاطفيّة رسميّة تحكمها القوانين والعقود المُوثّقَة المكتوبة والتى تضمن حقوق وكرامة المرأة/صفات زحل ومنها أطول فترة زمنيّة مُمكنة ،المتانة بوجود أشياء زحل الثقيلة كالعقارات ، الشروط المتتالية/ حلقات زحل/خطوط الأمان التى توفرالأمان والطمأنينة كالمُؤخّر والودائع البنكيّة..إلخ.





زحل يُعبّرعن شخص مُتقدّم فى العمر لكنه يوفّرالأمان والعلاقة الصلبة المتينة و تأمينات الحياة لعروس شابة تصغره فى العمر ، مع هذا الإتصال (قد) تُتاح الفرصة لتبادل منافع مُمتاز فزحل يوفر الأمان والطمأنينة وتكاليف المعيشة لأطول فترة زمنية مُمكنة للزهرة الشابة ، والزّهرة تقوم بإعادة الحيوية وإدخال الدفء والبهجة وإزالة الظلام والكآبة وتجديد الشباب لزحل/عريس مُتقدّم فى العمر/ناضج بسوالف بيضاء فيبدو فى مركزالأبوّة/فاذر فِيجَرْ كنماذج يوسف وهبى وليلى مراد بفيلم ليلى بنت المدارس ، محمود ياسين ونجلاء فتحى بفيلم حُب أحلى من حُب ، رُشدى اباظة ونجاة الصغيرة بفيلم إبنتى العزيزة ، يحيى شاهين وسُعاد حسنى بفيلم شيئ من العذاب.









من وجهة نظر أخرى فهذا الإتصال مُفيد لجرد وصيانة مجموعتك من الأنتيكات (زحل يُعبرعن التقدم فى العمر) من الكتب أو الطوابع أوالمجوهرات..إلخ والتى تُمثل هواية ومصدر سعادة لك/الزهرة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج الثور: مشاكل عائليّة واردة يقوم أحد كبار شيوخ العائلة بتصفيتها وعليك أن تكون مُتعاوناً لإنهاء المشكلة ، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجوزاء: عادةً ما يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج السّرطان: التردّد ليس سيئاً فى حد ذاته طالما قمت بإعادة التفكير أكثرمن مرّة قبل إتخاذ أى قرار ، لاخاب من إستشار.





برج الأسد: إن شعرت بألم الأسنان فسارع لزيارة الطبيب لأداء فحوصك الطبيّة أو لكشف حديث للعيون فعلاج المرض فى بدايته أسهل ، درهم وقاية.





برج العذراء: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة أوالحزينة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الميزان: غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة ، إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.





برج العقرب: إبتعد قدر جهدك عن الأماكن والأشخاص المشبوهين ، إنتقِ الأصحاب والمعارف مِمّن لهم سُمعة نظيفة ، مِن جاورْالسّعيد يسعد.





برج القوس: مُؤشرات إيجابية مُبشرة بالخير للعزاب على الجبهة العاطفية ونصيحة بعدم تفويت الفرصة مُتبعاً للتقاليد والأصول.





برج الجدى: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مُناسبة غير مُتوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الحوت: لا تنخدع بالمظاهر أو تتغافل عن الفحص و التدقيق وأنت تشعر بقرارة نفسك بالشك ، حرّص من أخوك.















