الأرصاد: فرص لتساقط أمطار بهذه المناطق (فيديو)

قالت منار غانم، متنبئ جوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم وغدًا استقرارا تاما في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها بهذا الوقت من العام بنحو درجة لدرجتين على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف على أغلب أنحاء الجمهورية ليلًا مائل للبرودة في الساعات المتأخرة ليلًا والاولى من الصباح الباكر، متوقعة وجود فرص أمطار خفيفة جدًا اليوم على فترات متقطعة على مناطق من السلوم ومطروح والضبعة.



وتابعت متنبئ جوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف فصل انتقالي ويحدث به تقلبات جوية حادة وسريعة، ونتيجة فارق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا التي تصل لأكثر من 40 درجة يتسبب هذا في تكون السحب الرعدية والتقلبات الجوية التي شهدناها أمس وأول أمس ومن الممكن تكرار حدوثها خاصة في النصف الثاني من شهر الخريف، موضحًا أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر تعمل على انخفاض الرؤية على الطرق الأفقية، مناشدة قائدي المركبات بمتابعة النشرات الجوية والقيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات الإدارة العامة للمرور.