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السيسي يضع إكليلًا من الزهور بالنصب التذكاري في ميدان الأبطال ببودابست

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:29 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مارينا بشارة
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست.

إكليل من الزهور 
ووصل الرئيس السيسي، مساء الإثنين، إلي العاصمة المجرية بودابست للمشاركة فى قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"، حيث يضم التجمع كلًا من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

تجمع فيشجراد
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتى للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ميدان الأبطال تجمع فيشجراد بودابست السيسي إكليل من الزهور

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