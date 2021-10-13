عمومية "روبكس" تناقش تجزئة القيمة الاسمية للسهم يوم 15 نوفمبر المقبل

كشفت البورصة المصرية اليوم أن الجمعية العامة الغير عادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك والمقرر إنعقادها يوم 10 نوفمبر 2021 ، سوف تنظ في تجزئة القيمة الاسمية للسهم.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الجمعية ستنظر أيضاً في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.





يشار إلى أن روبكس العالمية حققت صافي ربح بلغ 2.31 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل خسائر بقيمة 12.29 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من 2020.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 91.94 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 57.24 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2020.



