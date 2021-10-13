موعد مباراة ميلان ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

يستعد فريق ميلان لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا يوم السبت ١٦ أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ميلان ضد نظيره هيلاس فيرونا يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق ميلان ضد نظيره هيلاس فيرونا يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل فريق ميلان حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ١٩ نقطة بينما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز الثاني عشر برصيد ٨ نقاط.



