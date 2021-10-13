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فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
احمد عصام

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الأهلي طلب من حارس مرماه وقائده محمد الشناوي معرفة كواليس الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب ضد ليبيا.

وقال فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إن شهادة الشناوي ستحسم مسألة اعتراض الأهلي ضد مدرب حراس المنتخب عصام الحضري.

وأشار إلى أنه بسبب هذه الإصابة عاد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش إلى الصورة مجددا في النادي الأهلي للتعاقد معه في شهر يناير المقبل.

وأكد أن علي لطفي حارس متميز وسيكون قادرا على سد فراغ غياب الشناوي ولكن الرغبة داخل الأهلي تتجه لإعادة التفاوض لضم بسام.

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