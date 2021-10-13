"راية لخدمات الاتصالات" تقرر تخفيض رأس المال بإعدام 5.6 مليون سهم خزينة

قالت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات أن مجلس الإدارة المفوض بها قد قرر اتخاذ الاجراءات القانونية لإعدام أسهم الخزينة التي مرت عليها المدة القانونية المقررة وهي عامًا واحدًا من تاريخ الشراء.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن ماسبق سيتم عن طريق تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 2.84 مليون جنيه، عبر إعدام 5.68 مليون سهم خزينة.





وأضافت الشركة، أنها قامت بشراء 10.4 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 18 مارس 2020 حتى 7 سبتمبر 2020 ، حيث إ عتمد مجلس الإدارة الافصاح الخاص بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام عدد 5.687 مليون سهم خزينة للشركة.





وفي نفس البيان قرر مجلس إدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة تعديل المواد 21 - 24- 31 من النظام الأساسي للشركة ، كما قرر دعوة العمومية لمناقشة إبرام عقود معاوضة بين راية لخدمات مراكز الاتصالات، وشركة غلف كستومر اكسبيرنس، لمدة 3 سنوات.





يشار إلى أن راية لخدمات مراكز الاتصالات، حققت أرباحاً بلغت 9.75 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 20.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 376.56 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 386.22 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.



