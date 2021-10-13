انطلاق فعاليات الملتقى التسويقي للتمور بمحافظة الوادي الجديد السبت المقبل









برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات الملتقى التسويقي المصري الاول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد وذلك لمدة 3 ايام ( 16 الى 18 أكتوبر الجاري) بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الى جانب عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء عدد من الدول العربية والاجنبية.





وفي هذا الاطار اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور في مصر تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تنفذ الوزارة استراتيجية لتطوير القطاع تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور، خاصة وأنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً وعربياً في إنتاج التمور، وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للعاملين به وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.





واضافت جامع ان الوزارة تبذل حاليا جهودًا حثيثة لتطوير قطاع التمور في مصر من خلال تشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالمياً وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور وتشجيع إنشاء المصانع الجديدة وتعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل مصانع التمور للتوافق مع أنظمة الجودة العالمية والترويج لمنتجات التمور المصرية وفتح الأسواق الجديدة.





واشارت الوزيرة ان الوزارة تعمل على تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لهذا القطاع ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة في كافة عمليات إنتاج وتصنيع وتعبئة التمور وتعظيم القيمة المضافة للمنتج النهائي ودعم المنتجين والمصنعين المصريين في مختلف مراحل سلسلة القيمة.





واضافت جامع ان الملتقى الاول للتمور يستهدف تشجيع قطاعي انتاج وتصنيع التمور لزيادة معدلات الانتاج والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية وكذا عرض اهم اصناف التمور المصرية بالاضافة الى توثيق الروابط وتعزيز التعاون بين منتجي ومصنعي ومسوقي ومصدري التمور في مصر، مشيرةً الى ان الملتقى سيستهدف ايضاً تبادل الخبرات بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر وعرض احدث الابتكارات والتكنولوجيات في مجال زراعة وصناعة وتصدير التمور بالاضافة الى تحفيز الابتكار والابداع في مجال انتاج التمور.





ومن جانبه اشار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الى أن استضافة المحافظة للملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية والذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، تأتى في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بمحافظة الوادى الجديد والتي بلغت ١٥١ ألف طن بموسم ٢٠٢٠ بإجمالي أعداد نخيل وصلت إلى ١,٥ مليون نخلة، لافتاََ إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية فى إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.





وأوضح الزملوط أن الملتقي يضم معرضاََ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به ٩١ عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية ،بالإضافة إلى ورش عمل وندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور و فتح آفاق التصدير أمام المنتجات المصرية، وكذلك تنظيم مسابقة ، لإختيار أفضل ٨ فئات من بين المشاركين بالملتقى ، فضلا عن اقامة بعض الفعاليات الثقافية .





جدير بالذكر انه يشارك في الملتقى ايضا عدد كبير من منتجي ومصنعي ومصدري التمور وممثلي سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وانتاج التمور بالاضافة الى ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية بالاضافة الى ممثلي قطاعات الاسمدة والكيماويات والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والتصنيع الغذائي فضلاً عن موردي خدمات مصانع التمور.



