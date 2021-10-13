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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:39 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد المؤشران العام والأول بنفس النسبة البالغة 0.20%، وارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنسبة 0.17% و0.19% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:19 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 56.9 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1740 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.6 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "البيت" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 563.32 ألف دينار مُتراجعاً بنسبة 0.87%، تلاه سهم "أعيان للإجارة" بقيمة تداول بلغت 530.68 ألف دينار مُرتفعاً بنحو 0.60%.

وتصدر سهم "المعدات" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 6.78%، فيما تصدر سهم "امتيازات" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.40%.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات بصدارة المواد الأساسية بنمو نسبته 1.87%، في حين استقر 3 قطاعات أخرى، ولم تشهد البورصة هبوط أي قطاع حتى اللحظة.

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