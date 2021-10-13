رفض طعون المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم

قال المحامي خالد المصري، عضو اتحاد المحاميين العرب، إن المحكمة العليا للطعون العسكرية قررت منذ قليل رفض جميع الطعون في القضية 148 لسنة 2017 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفه إعلاميا بـ"محاولة إغتيال السيسي" وأيدت جميع الأحكام.



رفض الطعون

وصرح المصري في تصريح خاص لـ"الفجر" بأن محكمة الطعون العسكرية عدلت أحكام اثنين من المتهمين فقط من السجن المؤبد إلى السجن لمدة 15 عاما وهما كل من عصام محمد السيد علي وكريم محمد حمدي محمد.



المحكمة العسكرية

كانت قد أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، النطق بالحكم على 292 متهم فى القضية رقم 148 عسكريه والمعروفه إعلاميا بـ"محاولة إغتيال السيسي".



حيث عاقبت 32 متهمًا بالسجن المؤبد وعاقبت 29 متهما بالسجن المشدد لمة 15 عاما وعاقبت 36 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبالسجن المشدد لمدة 7 مشدد لمتهم واحد.



كما عاقبت 81 متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وبالمشدد لمدة 3 سنوات لـ 117 متهمًا.



وقضت ببراءة متهمين اثنين وانقضاء الدعوى القضائية لمتهم واحد لوفاته، وقررت عدم اختصاصها ولائيا تجاه متهم واحد "حدث".





