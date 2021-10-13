Advertisements

رفض طعون المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:26 ص
المحامي خالد المصري
المحامي خالد المصري
مـروة هيـكل
قال المحامي خالد المصري، عضو اتحاد المحاميين العرب، إن المحكمة العليا للطعون العسكرية قررت منذ قليل رفض جميع الطعون في القضية 148 لسنة 2017 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفه إعلاميا بـ"محاولة إغتيال السيسي" وأيدت جميع الأحكام.

رفض الطعون 
وصرح المصري في تصريح خاص لـ"الفجر" بأن محكمة الطعون العسكرية عدلت أحكام اثنين من المتهمين فقط من السجن المؤبد إلى السجن لمدة 15 عاما وهما كل من عصام محمد السيد علي وكريم محمد حمدي محمد.

المحكمة العسكرية
كانت قد أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، النطق بالحكم على 292 متهم فى القضية رقم 148 عسكريه والمعروفه إعلاميا بـ"محاولة إغتيال السيسي".

حيث عاقبت 32 متهمًا بالسجن المؤبد وعاقبت 29 متهما بالسجن المشدد لمة 15 عاما وعاقبت 36 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبالسجن المشدد لمدة 7 مشدد لمتهم واحد.

كما عاقبت 81 متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وبالمشدد لمدة 3 سنوات لـ 117 متهمًا. 

وقضت ببراءة متهمين اثنين وانقضاء الدعوى القضائية لمتهم واحد لوفاته، وقررت عدم اختصاصها ولائيا تجاه متهم واحد "حدث".


الكلمات المفتاحية

محاولة اغتيال السيسي رفض الطعون المحكمة العسكرية السيسي اغتيال السيسي

أخبار تهمك

تياغو سيلفا يدعم نيمار

منذ ساعة الا ربع

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ ساعتين

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 19 ساعة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ أقل من ساعتين

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. حريق هائل بمقر مهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاقه

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

"العسكرية" تلغي الأحكام الصادرة على المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"

قرار عاجل من المحكمة العسكرية بشأن محاكمة 170 متهماً بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"

عـاجل.. أحكام رادعة على 300 متهم بـ"محاولة اغتيال السيسي"

بالمستندات.. نص الحكم على 300 متهم بـ"محاولة اغتيال السيسي"

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ31 أغسطس

السجن 3 سنوات لثلاث متهمين وبراءة اثنين في إعادة محاكمتهم بـ"محاولة اغتيال السيسي"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:53 ص

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

10:14 ص

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

10:07 ص

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements