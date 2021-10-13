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عمر كمال ينشر صورة جديدة له مع كريم محمود عبد العزيز ويعلق "قريباً"

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:35 ص
عمر كمال وكريم محمود عبد العزيز
عمر كمال وكريم محمود عبد العزيز
بسمة عادل
وجه الفنان عمر كمال صورة رسالة لجمهوره وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشر الفنان عمر كمال صورة تجمعه بالفنان كريم محمود عبد العزيز وعلق عليها قائلاً:"قريباً" وتوقع متابعيه أنها أغنية شعبيه جديدة.


وفي سياق آخر أحيى الفنان عمر كمال حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي وغني مجموعه من أغانيه منهم انتي معلمه، بنت الجيران وغيرهم من الأغاني.

الكلمات المفتاحية

كريم محمود عبد العزيز عمر كمال الفجر الفني

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