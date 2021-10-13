روسيا تجري مناورات عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية

أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الكتلة الأمنية بقيادة روسيا والتي تضم بعض الدول المجاورة لأفغانستان أو القريبة منها ستجري تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية في طاجيكستان في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر.





تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) طاجيكستان، التي لها حدود طويلة مع أفغانستان، وكذلك قيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروسيا.





وعلي صعيد آخر، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الصحة الروسية قولها، اليوم الأربعاء، إن روسيا والاتحاد الأوروبي سيناقشان شروط الاعتراف المتبادل بشهادات لقاح كوفيد -19 لكل منهما في المحادثات. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في موسكو الأسبوع الماضي إن روسيا أرجأت مرارًا عمليات التفتيش التي أجرتها وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) اللازمة للتصديق على لقاح Sputnik V كوفيد 19 في الاتحاد الأوروبي.







