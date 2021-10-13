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محافظ القليوبية يتابع عددا من المشروعات بمدينة بنها

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:32 ص
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
محمد ضوه
قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء ممشى النيل المرحلة الثانية بمدينة بنها، وصلت إلى 90% وجارٍ حاليًا أعمال الرصف والبلاط بالإنترلوك والرخام للأرضيات والأسوار، موجهًا بدفع الأعمال والانتهاء منها.

محافظ القليوبية
جاء ذلك خلال جولته لتفقد عدد من المشروعات بمدينة بنها، حيث طالب المحافظ المهندسين بسرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة موجهًا بمراعاة الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة.

جولة تفقدية 
كما تفقد المحافظ خلال جولته سير العمل بالمدرسة المصرية اليابانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، ووجه بالحفاظ على المدرسة والالتزام بأعمال الصيانة الدورية، كما تفقد الفصول الدراسية والتقى مع هيئة التدريس بالمدرسة.

كما تفقد المحافظ عددا من شوارع مدينة بنها من بينها شارع الخدمة الاجتماعية وشارع كلية الطب، والشوارع الجانبية المتفرعة من تلك الشوارع ووجه بإزالة الإشغالات ومنع الانتظار الخاطىء أمام المحلات، كما وجه المحافظ بغلق محل تغيير زيوت سيارات لمخالفته الاشتراطات البيئية، كما وجه أيضًا بفتح محاور مرورية لتخفيف التكدسات بشارع الخدمة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية

مدينة بنها محافـظ القليوبيــة عبد الحميد الهجان بنها القليوبية

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