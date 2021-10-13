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الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:32 ص
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، والثانى يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات أو مع العائدين للبلاد الذى يقوم بإستلامها وإستبدالهما بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حاليًا خارج البلاد".
 

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