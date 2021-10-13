٤٣ معلم وموجه يشاركون فى دورة "الإشراف على التربية العملية" بجامعة سوهاج

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال أن البرنامج التدريبي للدورة تضمن عدد من المحاور، أهمها إستراتيجيات التدريس الحديثة وتطبيقاتها داخل المحاضرات، التدريب على أساليب التقويم التربوى وتطوراتها فى العملية التعليمية، وكيفية إستخدام التكنولوجيا الحديثة.



وأوضح "عبدالخالق"، أن التدريب إهتم بموضوعات خاصة بالإشراف الداخلى والخارجى على مجموعات التربية العملية لطلاب كلية التربية، والأدوار الجديدة للمشرف على مجموعات التربية العملية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من التدريب هو تحسين العملية التربوية، من خلال تطوير النمو المهني للمشرفين التربويين، لتحسين مستوى أدائهم وتفعيل دور المشرف التربوي فى تقويم أداء المعلم.



وأشار الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية، إلى أن الدورة شارك بها ٤٣ متدرب من معلمي وموجهي المواد الدراسية المختلفة بالعديد من الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث إستمرت الدورة لمدة ٣ أيام، وذلك بهدف تنمية مهارات الإشراف والتوجيه التربوي لدى العاملين فى مجال التعليم، بالإضافة إلى التركيز على أن عملية الإشراف هي عملية توجيه بالدرجة الأولى.



وأوضح الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن التدريب شمل أيضًا توظيف التكنولوجيا الحديثة فى التعليم، تعريف مفهوم الإشراف التربوى وخصائصه وأهدافه ومهامه، ومراحل عملية الإشراف ومهاراته.