Advertisements

٤٣ معلم وموجه يشاركون فى دورة "الإشراف على التربية العملية" بجامعة سوهاج

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:33 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أيمن الجرادي
نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج، دورة تدريبية بعنوان "الإشراف على التربية العملية"، لمعلمي وموجهى مختلف المواد الدراسية بالعديد من الإدارات التعليمية بالمحافظة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال أن البرنامج التدريبي للدورة تضمن عدد من المحاور، أهمها إستراتيجيات التدريس الحديثة وتطبيقاتها داخل المحاضرات، التدريب على أساليب التقويم التربوى وتطوراتها فى العملية التعليمية، وكيفية إستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح "عبدالخالق"، أن التدريب إهتم بموضوعات خاصة بالإشراف الداخلى والخارجى على مجموعات التربية العملية لطلاب كلية التربية، والأدوار الجديدة للمشرف على مجموعات التربية العملية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من التدريب هو تحسين العملية التربوية، من خلال تطوير النمو المهني للمشرفين التربويين، لتحسين مستوى أدائهم وتفعيل دور المشرف التربوي فى تقويم أداء المعلم.

وأشار الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية، إلى أن الدورة شارك بها ٤٣ متدرب من معلمي وموجهي المواد الدراسية المختلفة بالعديد من الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث إستمرت الدورة لمدة ٣ أيام، وذلك بهدف تنمية مهارات الإشراف والتوجيه التربوي لدى العاملين فى مجال التعليم، بالإضافة إلى التركيز على أن عملية الإشراف هي عملية توجيه بالدرجة الأولى.

وأوضح الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن التدريب شمل أيضًا توظيف التكنولوجيا الحديثة فى التعليم، تعريف مفهوم الإشراف التربوى وخصائصه وأهدافه ومهامه، ومراحل عملية الإشراف ومهاراته.

الكلمات المفتاحية

مصر جامعة سوهاج تدريب المعلمين الفجر التعليم اخبار الفجر

أخبار تهمك

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ أقل من ساعتين

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. حريق هائل بمقر مهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاقه

منذ نصف ساعة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تياغو سيلفا يدعم نيمار

منذ أقل من ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

مركز تطوير التعليم بـ"عين شمس" يبدأ دورات التأهيل للتدريس

مصريون ساهمو في النهضة التعليمية بأنحاء العالم

تدريب 450 معلمة من التعليم المجتمعي على المهارات الأساسية للحاسب الآلى (صور)

انطلاق تدريب النظام المتطور للثانوية العامة بدمياط (صور)

وكيل تعليم دمياط: انتظام اليوم الدراسي الأول دون شكاوى

التعليم: مد التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ20 سبتمبر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:53 ص

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

10:14 ص

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

10:07 ص

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements