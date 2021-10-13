اتبع هذه النصائح لترشيد استهلاك الوقود داخل السيارة

كشف خبراء نادي السيارات بأوروبا، عن بعض النصائح الذهبية التي تعمل على ترشيد استهلاك الوقود في السيارة.





وأكد الخبراء أنه ينبغي الحفاظ على وتيرة واحدة في القيادة والتخلي عن التسارع المستمر والكبح الشديد بالسيارة والقيادة على سرعة معقولة لأطول فترة ممكنة.





وأوضح الخبراء أنه يجب ضبط لهواء بقيمه الصحيحة، لأن هذا يساعد على تقليل استهلاك السيارة من الوقود، مع العلم بأن انخفاض ضغط الهواء بمقدار 5ر0 بار عن القيم الموصى به قد يتسبب في زيادة الاستهلاك بنحو 5%، وبوجه عام يوصى بفحص ضغط هواء الإطار مرة واحدة على الأقل في كل شهر.





كما نصح الخبراء بالابتعاد عن الرحلات القصيرة لتي تسبب زيادة استهلاك السيارة من الوقود، لا سيما في الأوقات الباردة، كما أنها تقلل العمر الافتراضي للمحرك بسبب تآكل مكوناته.



