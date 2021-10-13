فوز جامعة الإسكندرية بالمركزين الأول والثاني فى مسابقات المهرجان الغنائي للجامعات (صور)





وذلك بحضور الدكتورة منا موسى عميد كلية التربية النوعية، والدكتور شادى عوض رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية وأحد أعضاء لجنة التحكيم، والدكتورة شيماء الحدينى المدرس بقسم التربية الموسيقية بالكلية وقائد الاوكسترا.



عقد المهرجان تحت شعار "إحتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة"، ونظمه معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة 190 طالب من المُتخصصين في التربية الموسيقية من 16 جامعة مصرية.



خلال اللقاء هنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين على هذه النتائج المشرفة، مؤكدًا على أهمية مشاركة الطلاب بجميع الكليات في هذه الفاعليات والمنافسات فى المجالات المختلفة، لإثراء شخصية الطلاب، واكتشاف المواهب، ونشر الوعي الفني وتنمية التذوق الجمالي، بما يُسهم في صقل مواهب الطلاب ويشجعهم على الإستمرار في الإنتاج الإبداعي، وأكد على توفير الدعم الكامل للطلاب المتميزين فى كافة الأنشطة وإتاحة الفرصة للمبدعين فى جميع المجالات.



وأوضحت عميد الكلية، أن طلاب الكلية فازوا بالمركز الأول في الغناء الجماعي (الكورال)، وفازت كل من الطالبة يمنى حسن، والطالبة أشرقت هشام بالمركز الثاني فى الغناء الفردى، وفاز الطالب مروان الصاوي بالمركز الثاني فى العزف الفردي، وأثنت العميدة على برنامج "القائد المُبدع" الذى يُساهم في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع بهدف بناء ودعم قدراتهم داخل المجتمع المصرى.



استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، طلاب كلية التربية النوعية، الفائزين بالمركزين الأول والثانى، فى مسابقات الغناء الجماعى، والفردى، والعزف الفردى، والتى أقيمت خلال المهرجان الغنائي للمُتخصصين بالجامعات المصرية "برنامج القائد المُبدع".