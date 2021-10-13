اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

أعلنت مصر للطيران، اليوم، الأربعاء، عن تسيير 60 رحلة جوية تنقل ما يقرب من 7407 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.



40 رحلة دولية



وتنطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 40 رحلة دولية إلى كل من (الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 22 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7407 راكبا.



تطبيق الإجراءات الاحترازية



وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

