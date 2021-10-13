الداخلية تنقذ طفلا أغلق على نفسه باب الشقة فى القاهرة

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بطلب مساعدة لسيدة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة القطامية.



على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم التقابل مع (ربة منزل) وقررت بأنها أثناء خروجها من الشقة سكنها لإحضار نجلتها من المدرسة قام نجلها (طفل- سن 4) بمغافلتها ودخول الشقة وغلق بابها من الداخل، ولم يتمكن من فتحه مرة أخرى، وطلبت مساعدتها لفتح الباب.



حيث تم التعامل الفورى وإنقاذ الطفل المذكور "دون ثمة إصابات" وتسليمه لوالدته.



وتقدمت السيدة المشار إليها بالشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية على سرعة تلبية الاستغاثة.





