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تياغو سيلفا يدعم نيمار

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
دافع تياغو سيلفا عن زميله في المنتخب البرازيلي نيمار، ووصف الانتقادات الموجهة لمهاجم باريس سان جيرمان بأنها مبالغ فيها، مشيراً إلى أنها مرتبطة بتصرفاته خارج الملعب عن أدائه بداخله.

وقال في مؤتمر صحافي في ماناوس، إذ تلعب البرازيل أمام أوروغواي الخميس المقبل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022: "إنه وضع صعب، رغم أننا جميعاً تحت ضغط، لكن يبدو أنه (نيمار) تحت ضغط من نوع مختلف، يبدو موجهاً، وشخصياً".

وأكد سيلفا (37 عاماً) أن نيمار ينتقد نفسه ذاتياً، ولكن الانتقادات التي توجه له مبالغ فيها.
وقال: "إنه فتى مميز للغاية ويؤدي بشكل رائع".

وعن مباراة أوروغواي، قال إنها "لن تكون سهلة"، بعد التعادل مع كولومبيا، وخسارة أوروغواي 0-3 أمام الأرجنتين.

وضمنت البرازيل نظرياً التأهل للمونديال حيث تتصدر التصفيات برصيد 28 نقطة، تليها الأرجنتين في المركز الثاني بـ22 نقطة.

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