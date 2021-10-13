Advertisements

"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:44 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد رجب - دينا حسن
نظمت كلية التربية جامعة الإسكندرية، حفل تخرج الدفعة 51 للعام الجامعي 2021، بملعب كلية الآداب، بحضور الدكتور محمد أنور فراج، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء بيت العائلة.

افتتح الحفل بالسلام الوطني، ثم طابور العرض يتقدمه عميد الكلية وأعضاء هيئه التدريس، كما تضمن الحفل كلمات الترحيب، والقسم، وتكريم الخريجين.

أقيم الحفل بتنظيم اتحاد الطلاب، وإدارة رعاية الشباب بكلية التربية، وشارك في تأمينه أسرة الهلال الأحمر بالكلية بالتعاون مع الفريق التابع لجمعية الهلال الأحمر.

وكانت قد شهدت كلية التربية مراسم خاصة باستقبال الطلاب الجدد في بداية العام الدراسي الجديد بتوفير العديد من الأنشطة الطلابية، من خلال اتحاد طلبة الكلية وإدارة رعاية الشباب.
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)
"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)

الكلمات المفتاحية

مصر الفجر الداخلية اخبار الفجر اليوم

أخبار تهمك

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. حريق هائل بمقر مهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاقه

منذ نصف ساعة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تياغو سيلفا يدعم نيمار

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 14 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:53 ص

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

10:14 ص

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

10:07 ص

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements