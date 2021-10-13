"تربية الإسكندرية" تحتفل بتخرج الدفعة 51 (صور)

نظمت كلية التربية جامعة الإسكندرية، حفل تخرج الدفعة 51 للعام الجامعي 2021، بملعب كلية الآداب، بحضور الدكتور محمد أنور فراج، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء بيت العائلة.



افتتح الحفل بالسلام الوطني، ثم طابور العرض يتقدمه عميد الكلية وأعضاء هيئه التدريس، كما تضمن الحفل كلمات الترحيب، والقسم، وتكريم الخريجين.



أقيم الحفل بتنظيم اتحاد الطلاب، وإدارة رعاية الشباب بكلية التربية، وشارك في تأمينه أسرة الهلال الأحمر بالكلية بالتعاون مع الفريق التابع لجمعية الهلال الأحمر.



وكانت قد شهدت كلية التربية مراسم خاصة باستقبال الطلاب الجدد في بداية العام الدراسي الجديد بتوفير العديد من الأنشطة الطلابية، من خلال اتحاد طلبة الكلية وإدارة رعاية الشباب.