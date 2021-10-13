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دوليين الزمالك يغادرون لكينيا مساء اليوم

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
عادل فايز
يتوجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليين إلى كينيا في العاشرة من مساء أليوم الأربعاء وذلك للانضمام لبعثة الفريق المتواجدة بالعاصمة الكينية نيروبي استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيسافر اللاعبون برفقة الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

واللاعبون هم : محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو خماسي المنتخب المصري والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والمغربي أشرف بن شرقي.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

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