ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارة حال توقفها بدائرة القسم وتبين أن مستقليها (5 أشخاص - "لاثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (طبنجة – طلقات نارية – جهاز لاسلكى – مبالغ مالية مقلدة – عدد (53) لفافة مسلفنة بداخلها أوراق بلاستيكية على شكل عملة أجنبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باستبدال "العملة الأجنبية" بسعر أقل من سعر السوق المصرفى والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لتبديل العملة المصرية لعملة أجنبية باستخدام المضبوطات.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.











