"واتسآب" يجري تعديلات مذهلة على الرسائل الصوتية (تفاصيل)

كشفت شركة واتساب عن إجراء بعد التعديلات والتغييرات على الرسائل الصوتية، نظرا لأنها هي إحدى أكثر طرق الدردشة شيوعًا، وغالبًا ما يعتمد مستخدمو WhatsApp على الملاحظات الصوتية عبر الرسائل النصية، وفقا لتقرير Thesun.

ويقول واتساب، إن التغييرات تجعل المستخدمين يتمكنون من إيقاف الملاحظات الصوتية مؤقتًا أثناء تسجيلها، وهذا يعني أن المستخدم لن ي ضطر إلى التوقف وتسجيل واحدة جديدة إذا كنان بحاجة إلى مقاطعة ملاحظة.

كما أن المستخدم سيرى طول رسالته بالإضافة إلى رمز لإرسالهان بجانب الاستماع إلى ملاحظة المرسل قبل إرسالها.

وعن موعد وصول الميزة الجديدة وطرحها، ليس من الواضح بالضبط متى ستصل الميزة الجديدة، حيث أن واتساب مازال يطور هذه الميزة وقد تستغرق بعض الوقت.