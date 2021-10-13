الأعلى للآثار: اكتشاف 5 رؤوس كباش بالأقصر (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الاعلى للآثار، إن البعثة المصرية نجحت في اكتشاف 5 رؤوس كباش بطريق الكباش بالأقصر، وتم البدء في تركيبها على أجسام التماثيل، مشيرًا إلى أن المرممين المصريين يحققون إنجازات كبيرة باعتلاء ارتفاعات تصل 20 مترا لترميم الآثار.



وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن العالم أجمع يتحدث عن الاكتشافات الأثرية التي تمت بأيدي مصرية خالصة على مدار 4 سنوات بالرغم من وجود أكثر من 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر، ولكن اليد العليا في الاكتشافات للبعثات المصرية، موضحًا أن التسويق للاكتشافات الأثرية يتم بشكل جيد جدًا، مؤكدًا أن المرمم المصري حقق إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ 1500 عام تمثلت بترميم تماثيل ضخمة كانت تعرضت للكسر وأبت البعثات الأجنبية وخافت من ترميمها.



وتابع أمين المجلس الاعلى للآثار، أن وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، في اجتماعات مستمرة لمتابعة كل صغيرة وكبيرة في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر المقرر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أثني ثناء حسن على العمل الجاري، مشددًا على أنه مثلما أبهرنا العالم بموكب المومياوات الملكية، سنبهر العالم باحتفالية الأقصر وجزء منها طريق الكباش، والتي تضم في جنباتها جميع معالم الأقصر.