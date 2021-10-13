تعرف على أسعار الحديد اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في مصر

أسعار الحديد من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في مجال العمارة والبناء، والراغبين في تشييد أبنيتهم ومشروعاتهم البنائية الخاصة.





أسعار الحديد اليوم





وتعتبر أسعار الحديد من الأمور المحركة لحربكة البناء والتشييد التي تزداد مع انخفاض الأسعار وتقل مع ارتفاعها، حيث أن سوق البناء والتشييد يتأثر بها.





أسعار الحديد ومواد البناء





وترتبط أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى بأسعار الوقود، لذا فهناك تخوف من الجميع بشأن زيادة الأسعار عن الحدود والمتوسطات المعروفة منذ فترة لزيادة البنزين بواقع 25 قرشا لتر.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الحديد اليوم الأربعاء في السطور التالية:





أسعار حديد عز بـ14.500 الف جنيه للطن غير شاملة النقل .





أسعار حديد المصريين 14.550 الف جنيه للطن .





أسعار حديد سرحان 14.300 الف جنيه للطن .





اسعار حديد المراكبي 14.300 جنيها للطن .





أسعار حديد مصر ستيل 14.330 جنيها للطن .









أسعار حديد العتال 14.500 جنيها للطن .



