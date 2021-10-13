ياسمين نيازي توجه رسالة لمتابعيها في عيد ميلادها

حرصت الفنانة ياسمين نيازي أن توجه رسالة لمتابعيها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".











حيث نشرت الفنانة ياسمين نيازي صورة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها وعلقت على الصورة قائله:"شكراً لكل حد أهتم وقالي كلمه حلوه يوم ميلادي وبدعي ربنا يديم حبكم نعمه في حياتي ويارب اللي جاي يكون وكله حاجات حلوه تفرح وراحه بال وسعاده ونجاح ليا وليكم".









يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين نيازي أغنية مالي العين كلمات إيهاب عبد_العظيم وألحان سامر ابو طالب وتوزيع احمد عادل وهندسة صوتية ماهر صلاح وانتاج لايف ستايلز ستوديوز".