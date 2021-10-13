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شاهد.. حريق هائل بمقر مهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاقه

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:51 ص
حريق مقر مهرجان الجونة
حريق مقر مهرجان الجونة
اندلع حريق هائل بمقر إقامة مهرجان الجونة السينمائي قبل ساعات من انطلاق المهرجان غدا.

وينشر موقع الفجر، فيديو يرصد لحظات توثيق الحريق الهائل.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، ينطلق فعالياته في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجاري، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

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مهرجان الجونة حريق مقر مهرجان الجونة بوابة الفجر الفجر الحوادث

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