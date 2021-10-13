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تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:57 ص
أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
تتمتع أسعار الأسمنت بأهمية كبيرة لدى المحركات والمؤشرات البحثية، نتيجة لانشغال شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المجتمعات بمعرفة أسعار الأسمنت لتحديد الموعد المناسب لشرائه.

أسعار الأسمنت اليوم

ومع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية زيادة أسعار البنزين بواقع 25 قرشا تملك الكثيرون خوف من أسعار الأسمنت  والحديد وبقية المواد الأخرى التي يسهم النقل بشكل كبير في تحديد السعر.

أسعار الأسمنت وزيادة أسعار البنزين

وأشار المختصون إلى أن أسعار الأسمنت لم تتأثر بزيادة سعر البنزين أو المازوت حيث تعتمد كثير من مصانع الأسمنت على استخدام الغاز أو الفحم للتشغيل.

أسعار الأسمنت والمنافسات الاحتكارية

ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، خلال يوليو الماضي.

إنتاج مصر من الأسمنت

وتنتج مصر قبل أن نرصد لحضراتكم أسعار الأسمنت قرابة الـ50 ألف طنم سنويا من الأسمنت وهو متوسط الإنتاج الذي يتم نتاجه في وقتنا الراهن.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في السطور التالية:

سعر الأسمنت المخصوص: 790 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت وادي النيل تسجل 800 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المسلح 815 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت الصخرة 785 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت سيناء 735 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت قنا 780 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويدي 810 جنيهات للطن.

سعر أسمنت حلوان 805 جنيهات للطن.



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