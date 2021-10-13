وزير الاتصالات يشهد تخريج الدورة الثانية من مبادرة إطلاق الشركات الناشئة





شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات تخريج الدورة الثانية من مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة Startup Launchpad " التى يتم تنفيذها من خلال التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab بصفتها عضواً فى شراكة بابسون كولبروتيف التابع لكلية بابسون الأمريكية وهى المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميا فى مجال الإدارة وريادة الأعمال؛ حيث تهدف المبادرة إلى تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجى فى مصر من خلال بناء قدرات الشباب فى مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة، وفقا لبيان صحفى صادر عن الوزارة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على حرصه على لقاء الشباب من الملتحقين وخريجى مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة" والتى تعد واحدة من أهم المبادرات التى أطلقتها الوزارة لدعم الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية مهارات رواد الأعمال وتمكينهم من مواجهة التحديات فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ موضحا أن بابسون تعد من المؤسسات الرائدة فى هذا المجال.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها استراتيجية ترتكز على عدة محاور والتى من بينها دعم الابداع ورعاية الشركات الناشئة؛ مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ مبادرة لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى ربوع الوطن؛ حيث تم انشاء سبعة مراكز فى الصعيد والدلتا ومحافظة الاسماعيلية كما يتم العمل على انشاء عشر مراكز أخرين بالمحافظات بهدف تقديم التدريب وبرامج رعاية الابداع ومعسكرات العصف الذهنى ومسرعات الأعمال وحاضنات أعمال الشركات الناشئة بالإضافة الى إقامة محافل للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية والتى من ضمن أهدافها توفير كوادر بشرية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن للشركات الناشئة اجتذابها للعمل بها؛ مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت أيضا مجموعة من المبادرات فى مجال رعاية العمل الحر لتأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين وانشاء شركاتهم الخاصة والتوسع فى أعمالهم.

وخلال اللقاء؛ استعرضت الشركات الحائزة على المراكز الأولى فى البرنامج حلولها المبتكرة ونماذج أعمالها التى قامت بتطويرها خلال البرنامج التدريبى المكثف فى مجال ريادة الأعمال.

كما شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الوزير والشباب رواد الأعمال خريجى المرحلة الثانية والملتحقين بالدورة الثالثة للتعرف عن رؤية خريجى البرنامج التدريبى حول جدوى البرنامج الذى تلقوه وأثره على تطوير مهاراتهم ونماذج أعمالهم؛ حيث أشاد الشباب بالبرنامج التدريبى والذى يعكس اهتمام الدولة بدعم الشباب ورواد الأعمال.

وأوضح الشباب مدى الاستفادة والخبرات التى اكتسبوها من خلال البرنامج التدريبى والاستشارات المقدمة من القائمين عليه والتى ساهمت فى تطوير مهاراتهم بشكل احترافى فى العمل الريادى لاسيما فى مجال تسويق أفكارهم.

وأبدى الشباب رغبتهم فى أن يستمر التوجيه والإرشاد المقدم من البرنامج لهم لعدة شهور بعد تخرجهم من البرنامج؛ حيث وجه الدكتور عمرو طلعت نحو تدشين منصة رقمية تكون بمثابة حلقة تواصل مع خريجى دورات مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة" لتبادل الخبرات فيما بينهم ومتابعة أعمال خريجى الدورات والرد على استفساراتهم.

وطالب الشباب بتوفير فرص لهم للتشبيك مع الجهات الحكومية والمشاركة فى المشروعات التكنولوجية التى تنفذها الحكومة؛ حيث أوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة "فرصتنا.. رقمية" والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات الوزارة للشركات الناشئة.

وردا على استفسار من احدى المشاركات حول التشريعات الخاصة بحوكمة وحماية البيانات الشخصية وخاصة الطبية؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم اصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذى يهدف الى الزام الجهات الحائزة على البيانات بعدم اتاحة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على اذن صاحبها، كما سيتم انشاء هيئة للإشراف على هذه الجهات والتأكد من التزامها بالعمل وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية.

حضر فعاليات التخرج؛ شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وليديا كاميل مديرة برامج بحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة "أيه يو سى فنتشر لاب"؛ وبمشاركة عدد من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة خريجى المرحلة الثانية والملتحقين بالدورة الثالثة من البرنامج عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

هذا ويتضمن برنامج Startup Launchpad منهج تدريبى يمتد لمدة 8 أسابيع؛ ويحصل خريجى البرنامج على شهادة معتمدة باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص فى مجال ريادة الأعمال. ولقد تم البدء فى الدورة الثالثة من البرنامج فى 5 أكتوبر حيث من المقرر الانتهاء منها فى ديسمبر المقبل.

يذكر أنه تخرج من الدورة الثانية للمبادرة 16 شركة ناشئة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة. وقد فازت شركة "ذاشيف هاوس" والتى فازت بالمركز الأول وهى عبارة عن منصة إلكترونية وتطبيق يتيح تعليم الطهى ومطبخ سحابى أو ما يطلق عليه مطعم افتراضى وهو نموذج عمل ازدهر بشكل كبير خلال جائحة كورونا حيث يعتمد بشكل كامل على طلبات التوصيل عبر تطبيقات رقمية بما يتيح المرونة لأكثر من علامة تجارية باستخدام نفس البنية التحتية للمطبخ.

كما جاءت فى المركز الثانى شركة "سكن كوير" التى تقدم منصة تتيح عرض العقارات والجولات الافتراضية للمشروعات باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى والواقع المعزَّز VR & AR والتصوير ثلاثى الأبعاد وتقنيات التصوير المحيطى فى 360 درجة، بالإضافة الى شركة "تالنت نيتوورك" والتى جاءت فى المركز الثالث عن منصتها الرقمية المتخصصة فى ربط المواهب الفنية لخدمة صناعة السينما ومجال الإعلانات والأزياء.