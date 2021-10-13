Advertisements

موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق لاتسيو لمواجهة نظيره إنتر ميلان يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق لاتسيو ضد نظيره إنتر ميلان يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق لاتسيو ضد نظيره إنتر ميلان يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي على قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ١٧ نقطة بينما يتواجد لاتسيو في المركز السادس برصيد ١١ نقطة.

أخبار تهمك

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 21 ساعة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ نصف ساعة

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ أقل من ساعتين

تياغو سيلفا يدعم نيمار

منذ أقل من ساعة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ ساعتين و 8 دقيقة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. حريق هائل بمقر مهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاقه

منذ نصف ساعة

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:53 ص

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

10:14 ص

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

10:07 ص

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements