موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يستعد فريق لاتسيو لمواجهة نظيره إنتر ميلان يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق لاتسيو ضد نظيره إنتر ميلان يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق لاتسيو ضد نظيره إنتر ميلان يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي على قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ١٧ نقطة بينما يتواجد لاتسيو في المركز السادس برصيد ١١ نقطة.



