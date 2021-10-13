كارتيرون: بداية الدوري قوية.. وهدفنا الحفاظ على اللقب

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرعة الدوري المصري الممتاز، موضحا أن بداية المسابقة قوية للفريق الأبيض في الدوري.





وأضاف كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مواعيد مباريات الدوري لم تعلن حتى الآن، مشيرا إلى أن المنافسة ستكون قوية في الموسم الجديد.





وشدد المدير الفني للفريق على أن الزمالك هو بطل الدوري وسيعمل على الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، موضحا أن الفريق سيستعد بجدية وتركيز للمسابقة المحلية من أجل الحفاظ على لقب الدوري.





ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دورالـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد نيايو الوطني بكينيا.



