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سميح ساويرس يكشف عن سبب اندلاع الحريق بمهرجان "الجونة السينمائي"

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:11 م
سميح ساويرس
سميح ساويرس
يارا أحمد


اكد رجل الأعمال سميح ساويرس، في تصريحات صحفية أن المسرح الرئيسي لم يتضرر مشيرا الي ان الحريق بسبب ماس كهربائي وسيتم اصلاح الجزء المحترق خلال ساعات وغدا لن يشعر أحد بآثار الحريق.

يذكر أنه من المقرر أن يُقام حفل الافتتاح 14غدا أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.

وتضم قائمة الحضور من نجوم الفن المصريين، إذ من المقرر أن يحضر: "يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وأنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد".

كما يحضر أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، وسيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود وغيرهم.

ومن بين الفنانين المقرر حضورهم "جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم".

وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في مصر.

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مهرجان الجونة السينمائي سميح ساويرس حريق في مهرجان الجونة الفجر الفني

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