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إزالة 144 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة ببني سويف

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:05 م
محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، انتظام سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

حملات الإزالات ببني سويف
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 53 حالة تعد، على أراضى ولاية الري وحماية النيل، على مساحة 8726 متر، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته على مدار يومين إلى 144 حالة منذ انطلاق حملات المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى صباح اليوم، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

محافظ بني سويف
حيث أكد محافظ بني سويف، على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

مدير الأملاك ببني سويف
وأشار أحمد إبراهيم مدير الأملاك ببني سويف، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، والتي بدأت بالمرحلة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري، تلتها المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثالثة حتى 26 نوفمير2021، وذلك في ظل متابعة يومية من الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.

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