ياسر جلال يعود للسينما بعد غياب سنوات

يستعد الفنان ياسر جلال لبدء تصوير مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل إسم "الدبابة" من تأليف إسلام حافظ، وينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن.





وفي سياق آخر انتهى الفنان ياسر جلال من تصوير مسلسل الديب المكون من 8 حلقات ومن المقرر عرضه قريباً على wtch it تأليف عمر عبدالحميد، إخراج أحمد نادر جلال.





يذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر جلال مسلسل ضل راجل الذي عرض في دراما رمضان الماضي وشاركه في البطولة نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، رنا رئيس، محمد علي رزق، إخراج أحمد صالح.