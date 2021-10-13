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جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري بالموسم الجديد

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:04 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021 – 2022، في أحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلي الأندية الـ18 المشاركة بالبطولة التي تنطلق منافساتها يوم 25 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

الزمالك يواجه إنبي في الجولة الأولى بالدوري
يصطدم فريق الزمالك بنظيره فريق انبي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2021 -2022، بينما يواجه الأهلي في الجولة الثالثة من البطولة.

مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز
الزمالك ضد إنبي الجولة الأولى
الزمالك ضد طلائع الجيش الجولة الثانية
الزمالك ضد الأهلي الجولة الثالثة
الزمالك ضد الإسماعيلي الجولة الرابعة
الزمالك ضد البنك الأهلي الجولة الخامسة
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا الجولة السادسة
الزمالك ضد المقاولون العرب الجولة السابعة
الزمالك ضد غزل المحلة الجولة الثامنة
الزمالك ضد سموحة الجولة التاسعة
الزمالك ضد فيوتشر إف سي الجولة العاشرة
الزمالك ضد بيراميدز الجولة الحادية عشر
الزمالك ضد الجونة الجولة الثانية عشر
الزمالك ضد مصر المقاصة الجولة الثالثة عشر
الزمالك ضد فاركو الجولة الرابعة عشر
الزمالك ضد الاتحاد السكندري الجولة الخامسة عشر
الزمالك ضد المصري السادسة عشر
الزمالك ضد الشرقية للدخان الجولة السابعة عشر

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الموسم الجديد الدوري المصري بالموسم الجديد الدورى المصرى الممتاز

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