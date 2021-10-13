Advertisements

متحدث الرئاسة: قيادات "فيشجراد" تؤيد موقف مصر بشأن السد الإثيوبي (فيديو)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المجر هامة وتناولت موضوعات لها أولوية في السياسة المصرية، موضحًا أن هناك تقديرا كبيرا من قادة تجمع "فيشجراد" للدور المصري بشأن مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، واحترام للرؤية المصرية بشأن مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ويدعمها بقوة، وهناك تقدير لصراحة الرئيس السيسي في الحديث عن الأوضاع الداخلية، وهناك تقدير وإشادة بمشروع "حياة كريمة" الأضخم من نوعه في العالم.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن قيادات تجمع "فيشجراد" أكدوا على دعم مصر بقوة داخل الاتحاد الاوروبي في مختلف القضايا، موضحًا أن الرئيس السيسي رسخ لقبول الأخر والمواطنة بشكل كبير مما استحق معه احترام وتقدير العالم، مشددًا على أن جميع المبادرات المصرية الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية التي تنص على احترام آدمية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك تفهم كبير للقلق المصري ولصحة الموقف المصري بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، ولمسنا تأييد من قيادات تجمع "فيشجراد" للموقف المصري، والرئيس أكد على ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد، مشددًا على أن هناك احتراما كبيرا للدور المصري في الملفات السياسية المتعلقة بدول منطقة الشرق الأوسط.

الكلمات المفتاحية

سد النهضة المجر الرئيس السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعة

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تياغو سيلفا يدعم نيمار

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ ساعة و 19 دقيقة

سميح ساويرس يكشف عن سبب اندلاع الحريق بمهرجان "الجونة السينمائي"

منذ 40 دقيقة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 21 ساعة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)

منذ 18 دقيقة

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ نصف ساعة

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أولى مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

انفراجة في أزمة السد.. كواليس وتفاصيل لقاء الرئيس السيسي وأبي أحمد في روسيا

برلماني: توضيح آبي أحمد لتصريحاته يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في سد النهضة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"

يشارك بها الرئيس السيسي.. ماذا تعرف عن قمة دول تجمع فيشجراد؟

لحظة وصول السيسي إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد" (فيديو)

شاهد.. كيف استقبلت الجالية المصرية السيسي في المجر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

01:23 م

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

01:03 م

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

11:53 ص

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements