متحدث الرئاسة: قيادات "فيشجراد" تؤيد موقف مصر بشأن السد الإثيوبي (فيديو)

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المجر هامة وتناولت موضوعات لها أولوية في السياسة المصرية، موضحًا أن هناك تقديرا كبيرا من قادة تجمع "فيشجراد" للدور المصري بشأن مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، واحترام للرؤية المصرية بشأن مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ويدعمها بقوة، وهناك تقدير لصراحة الرئيس السيسي في الحديث عن الأوضاع الداخلية، وهناك تقدير وإشادة بمشروع "حياة كريمة" الأضخم من نوعه في العالم.



وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن قيادات تجمع "فيشجراد" أكدوا على دعم مصر بقوة داخل الاتحاد الاوروبي في مختلف القضايا، موضحًا أن الرئيس السيسي رسخ لقبول الأخر والمواطنة بشكل كبير مما استحق معه احترام وتقدير العالم، مشددًا على أن جميع المبادرات المصرية الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية التي تنص على احترام آدمية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له.



وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك تفهم كبير للقلق المصري ولصحة الموقف المصري بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، ولمسنا تأييد من قيادات تجمع "فيشجراد" للموقف المصري، والرئيس أكد على ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد، مشددًا على أن هناك احتراما كبيرا للدور المصري في الملفات السياسية المتعلقة بدول منطقة الشرق الأوسط.

