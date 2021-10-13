قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن الصف الرابع الابتدائي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا هاما وعاجلا، نص على "إيماء الى الكتاب الدورى رقم 20 بشأن تعليمات استلام المدارس الرسمية لغات والقومية والخاصة واليابانية الكتب المطورة لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأربعة الأولى بالمرحلة الابتدائية وبالإشارة إلى ما ورد بالأسعار الخاصة بالمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال والمستوى الثانى من مرحلة رياض الأطفال نتشرف بأن نحيطكم علما بالتالي:





أولا: إرجاء طبع كتب التربية الدينية للمستوى الأول والثانى برياض الأطفال للعام الدراسي 2021/2022.

ثانيا: يتم تعديل قيمة إجمالى سعر بيع الـ7مدرسة للطالب بعد خفض قيمة 50 جنيها من قيمة البيع لإرجاء طبع كتب التربية الدينية للمستوى الأول والثانى برياض الأطفال.





وبالإشارة لكشف أسعار بيع كتب الصف الرابع الابتدائي نتشرف بالعلم بالقرارات الآتية:

أولا: كراسة الخط العربي سيتم استلامها من مخازن الوزارة بأكتوبر ولن يتم توريدها من خلال الشركات المتعاقدة مع الوزارة وكل مديرية تتولى تسليمها للمدارس التابعة لها كالمتبع فى كتب اللغة الفرنسية.