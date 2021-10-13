عفت نصار: الكرة المصرية تدور في فلك بعض الأشخاص.. وكنت اتمنى اعلان مواعيد الدوري

أكد عفت نصار نجم الزمالك الأسبق أنه كان يتمنى اعلان مواعيد مباريات الدوري الممتاز في حفل مراسم القرعة.





وقال نصار عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الأفضل من تباهي الرابطة بإذاعة المباريات بتقنية hd فعليها أن تنظر للدوريات العربية التي تشهد انتظاما ووصولا لهذه المرحلة منذ سنوات.





وأشار إلى أن الكرة المصرية تدور في فلك بعض الأشخاص التي تعود باستمرار من أجل تولي نفس المنصب مؤكدا أن عامر حسين فور عودته لرئاسة لجنة المسابقات تحدث عن التأجيلات.





وأوضح أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي أطلق نفسه تصريحاته التي قالها عند تعيينه منذ سنوات.