سميح ساويرس يتفقد مكان الحريق بمهرجان "الجونة السينمائي"





وصل رجل الأعمال سميح ساويرس، منذ قليل لمكان الحريق بمهرجان "الجونة السينمائي" وذلك لتفقده وحصر الخسائر بالمكان وأكد انه بسبب ماس كهربائي ولا يوجد أي خسائر بشرية.



كانت قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي قبل قليل. ووصلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتحاول السيطرة على النيران.



من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من المهرجان عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل الافتتاح المقرر عقده مساء الغد، وتحاول إدارة المهرجان السيطرة على الموقف، وحتى الآن غير معروف حجمه.



ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح 14غدا أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.



وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة "الأكشن" في مصر.





