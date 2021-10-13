عصام عبد الفتاح: ارفض تعيين أجانب لإدارة التحكيم المصري

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحديث عن استقدام لجنة حكام أجانب لإدارة المنظومة التحكيمية في مصر أمر مرفوض.





وأشار عبد الفتاح عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن التحكيم في مصر لديه قامات تستطيع إدارة المنظومة مثل جمال الغندور ووجيه أحمد وغيرهم من الأسماء المميزة.





وأوضح أن الدول التي لجأت لتعيين لجان يقودها أجانب لم تستطع تطور التحكيم مؤكدا أن اتحاد الكرة لديه ثقة في منظومة التحكيم المصرية ويجب أن يحظى التحكيم بدعم شامل من كافة عناصر التحكيم.



