النواب المغربي يبدأ مناقشة البرنامج الوزاري لحكومة عزيز أخنوش تمهيدا لمنحها الثقة

بدأ مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، مناقشة البرنامج الوزاري لحكومة عزيز أخنوش تمهيدا لمنحها الثقة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية في المغرب، تفكيك خلية إرهابية موالية تنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 4 متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقالت السلطات المغربية، إن تفكيك الخلية الإرهابية تم في جماعة سيدي الزوين نواحي مدينة مراكش، من خلال عمليات أمنية متزامنة.